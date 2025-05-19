الإثنين 19 مايو 2025
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خارج الحدود

البيت الأبيض: ترامب يعمل من أجل وقف الحرب في ‎قطاع غزة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل من أجل وقف الحرب في ‎قطاع غزة.

وأضاف البيت الأبيض،: ترامب يواصل الانخراط في المحادثات مع طرفي الصراع في غزة وتحدث بشكل واضح عن رغبته في إنهاء الحرب.

 

الوضع في غزة كارثي ويجب إدخال مساعدات كبيرة

 

 من جهتها، ذكرت وزارة  الخارجية الهولندية اليوم أن إعلان نتنياهو السماح بإدخال حد أدنى من المساعدات إلى غزة معيب وغير كاف.

وأضافت الخارجية الهولندية في بيانها: الوضع الكارثي في غزة، ويتطلب تقديم مساعدات إنسانية فورية وكبيرة لإنهاء المعاناة الإنسانية.

 

دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

 

وفي السياق ذاته، أعلنت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصادر لم تسمها أن الأمم المتحدة هي من ستشرف على دخول المساعدات إلى غزة اليوم.

وأمر نتنياهو مساء أمس الأحد، باستئناف إدخال المساعدات الأساسية إلى غزة فورًا، وهو قرار لا يحظى بشعبية كبيرة بين دوائره اليمينية، وسط ضغوط أمريكية متزايدة لإنهاء الحصار المستمر على القطاع منذ شهرين ونصف.

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