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خارج الحدود

البرلمان الأوروبي: ما يحدث في غزة غير مقبول

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 قال البرلمان الأوروبي اليوم الإثنين، إن ما يحدث في غزة غير مقبول ونحن نعمل من أجل حل الدولتين وضمان سلام دائم في المنطقة.

 

الوضع في غزة كارثي ويجب إدخال مساعدات كبيرة

 من جهتها، ذكرت وزارة  الخارجية الهولندية اليوم أن إعلان نتنياهو السماح بإدخال حد أدنى من المساعدات إلى غزة معيب وغير كاف.

وأضافت الخارجية الهولندية في بيانها: الوضع الكارثي في غزة، ويتطلب تقديم مساعدات إنسانية فورية وكبيرة لإنهاء المعاناة الإنسانية.

 

دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وفي السياق ذاته، أعلنت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصادر لم تسمها أن الأمم المتحدة هي من ستشرف على دخول المساعدات إلى غزة اليوم.

وأمر نتنياهو مساء أمس الأحد، باستئناف إدخال المساعدات الأساسية إلى غزة فورًا، وهو قرار لا يحظى بشعبية كبيرة بين دوائره اليمينية، وسط ضغوط أمريكية متزايدة لإنهاء الحصار المستمر على القطاع منذ شهرين ونصف.

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