الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل يعلن عن 500 منحة تدريب مهني مجانية لشباب محافظة دمياط

وزير العمل
وزير العمل
ads

على هامش جولته اليوم بمحافظة دمياط، أعلن وزير العمل محمد جبران عن توفير 500 منحة تدريب مهني مجانية لشباب المحافظة، وذلك على المهن والتخصصات التي تحددها المحافظة،وخاصة المهن المرتبطة بإنشاء موانئ دمياط الحديثة منها العمل في  الحاويات، والأوناش والكراك، والميكانيكا، والكهرباء، واللوجستيات، وغيرها.

 

وزير العمل يعلن عن 500 منحة تدريب مهني مجانية لشباب المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

وأكد الوزير على التنسيق في هذا الشأن،مع السيد المحافظ د. أيمن الشهابي، وقال إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عيد العمال الماضي، بتنفيذ مبادرات لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث، مما يعد استثمارًا مباشرًا في العنصر البشري.

مختتما جولته في دمياط، وزير العمل يتفقد معرضا يقدم منتجات بأسعار مخفضة

وزير العمل ومحافظ دمياط يفتتحان ملتقى توظيف لتوفير 1100 فرصة عمل للشباب

 

وكان الوزير جبران قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري، عن منحة مماثلة لشباب محافظة بورسعيد خلال مشاركته في فعالية نظمتها وزارة الشباب والرياضة هناك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظة دمياط وزارة الشباب والرياضة
ads

الأكثر قراءة

مصدر أمني عن واقعة سرقة نوال الدجوي: حجم المسروقات المبلغ عنه لا يتطابق مع ما تم تداوله

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا اليوم

رائدة التعليم الخاص في مصر، من هي نوال الدجوي بعد واقعة سرقتها؟

المتحدث العسكرى: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

نص أقوال نوال الدجوي في سرقة مسكنها، الحرامي غير الأرقام السرية للخزائن

عقد 5 سنوات، تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع طاهر أبو زيد لتولي رئاسة النادي

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم

بعد واقعة سرقة نوال الدجوي.. كم تبلغ مصروفات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب؟

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار منتجات القصدير اليوم الإثنين

سعر السكر اليوم الإثنين 19-5-2025 في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

النظام الجديد في اختبارات القدرات بالجامعات بتنسيق 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل زيارة المسجد النبوي واجبة في الحج؟ وما هو الوقت المختار لها؟

خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها (فيديو)

تفسير رؤية جواز السفر في المنام وعلاقتها بالسعادة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية