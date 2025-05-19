وزير العمل يعلن عن 500 منحة تدريب مهني مجانية لشباب محافظة دمياط

على هامش جولته اليوم بمحافظة دمياط، أعلن وزير العمل محمد جبران عن توفير 500 منحة تدريب مهني مجانية لشباب المحافظة، وذلك على المهن والتخصصات التي تحددها المحافظة،وخاصة المهن المرتبطة بإنشاء موانئ دمياط الحديثة منها العمل في الحاويات، والأوناش والكراك، والميكانيكا، والكهرباء، واللوجستيات، وغيرها.

وزير العمل يعلن عن 500 منحة تدريب مهني مجانية لشباب المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

وأكد الوزير على التنسيق في هذا الشأن،مع السيد المحافظ د. أيمن الشهابي، وقال إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عيد العمال الماضي، بتنفيذ مبادرات لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث، مما يعد استثمارًا مباشرًا في العنصر البشري.

وكان الوزير جبران قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري، عن منحة مماثلة لشباب محافظة بورسعيد خلال مشاركته في فعالية نظمتها وزارة الشباب والرياضة هناك.

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