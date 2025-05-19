وزير العمل ومحافظ دمياط يفتتحان ملتقى توظيف لتوفير 1100 فرصة عمل للشباب

افتتح وزير العمل محمد جبران، ود. أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم الإثنين، ملتقى توظيف بكوبري دمياط الحضاري، والذي تنظمه مديرية العمل برئاسة فتحي التلاوي.

جاء ذلك بمشاركة 50 شركة تابعة للقطاع الخاص، لتوفير 1100 فرصة عمل لشباب المحافظة جاء ذلك خلال جولة يقوم بها الوزير جبران اليوم داخل المحافظة.. وقام" الوزير "و"المحافظ" بتسليم 25 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة.

وأكد الوزير جبران خلال تفقده الملتقى حرص الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص على تطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك تنظيم ملتقيات التوظيف في كافة المحافظات بهدف توفير فرص لائقة.

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