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أخبار مصر

بسبب الحرب، تأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية في فلسطين حتى إشعار آخر

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية في فلسطين

أعلنت إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين، اليوم، عن تأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية (التوجيهي) في قطاع غزة، الخاصة بدورتي عامي 2006 و2007، وذلك نظرًا للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع بفعل استمرار العدوان الإسرائيلي وحالة النزوح المتواصلة للأهالي.

 

تأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية في فلسطين 

وقالت الإدارة، في بيان رسمي، إن هذا القرار يأتي حرصًا على سلامة الطلبة وأسرهم، في ظل تصاعد وتيرة القصف واستمرار عمليات التهجير القسري التي أثرت بشكل مباشر على العملية التعليمية في قطاع غزة.

 

موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في فلسطين 

وأكدت الإدارة أن الامتحانات ستُؤجل حتى إشعار آخر، مشددة على أنها ستُعلن عن المواعيد الجديدة في الوقت المناسب، وفقًا لما تتيحه الظروف الميدانية، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى متابعة القنوات الرسمية للمعاهد الأزهرية لمواكبة أي مستجدات.

وجددت الإدارة دعمها الكامل لأبناء قطاع غزة، مؤكدة أنها تقف إلى جانبهم في هذه الظروف العصيبة، وتُثمّن صمودهم وتمسكهم بحقهم في التعليم رغم كل التحديات.

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