الإثنين 19 مايو 2025
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غدا آخر فرصة، خطوات اختيار وحجز وحدات بيتك في مصر للعاملين بالخارج

بيتك في مصر
بيتك في مصر

تغلق غدا وزارة الإسكان  الحجز الإلكتروني واختيار وحدات مبادرة "بيتك في مصر" للمواطنين العاملين بالخارج المتقدمين.

وطرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أكثر من 5 آلاف وحدة بحوالي 12 مشروعًا مختلفا، ﻓﻲ ﻣُﺪن: اﻟﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻌﺎﺻـﻤـﺔ الإدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻤﻨﺼﻮرة اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﺴﺎدس ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ، وحدائق أكتوبر، واﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ، وﺳﻮر ﻣﺠﺮى اﻟﻌﻴﻮن، واﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻌﺒﻮراﻟﺠﺪﻳﺪة.

 بعد قيام المتقدم للحجز بسداد مبلغ جدية الحجز المدون بالموقع الإلكتروني بالإضافة إلى مصروفات الدراسة المقررة.

- يتم اختيار المدينة المشروع - الوحدة - الفيلا المراد الحجز بها واستخراج كود الحجز.

- ثم يقوم بتحميل نموذج استمارة الحجز من قائمة طلبات الحجز والمتضمنة إقرار بالالتزام بكافة الشروط الواردة بالكراسة وبصحة جميع البيانات المدخلة والورق اللازم للتقديم والمحددة في صفحة كراسة الشروط، ويتم رفعها مرة أخري بعد استيفاء البيانات الواردة بها والتوقيع عليها.

- ثم الضغط على تسجيل الطلب وسيتم إرسال رسالة بأن الطلب قيد التفعيل لحين إرفاق مستند السداد قبل تاريخ انتهاء موعد الحجز المحدد.

-  يتم سداد استكمال قيمة مقدم الحجز كالآتي:

* حتى 5% للوحدات السكنية بالأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة

* حتى 5% للفيلات السكنية

* حتى 10% للوحدات السكنية، المراد تخصيصها على كود الحجز للوحدة أو الفيلا خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ اختيار الوحدة أو الفيلا، العبرة بدخول المبلغ في حساب الهيئة، على أن يتم حجب تلك الوحدة - الفيلا عن الحجز خلال تلك الفترة.

-  يقوم العميل بتأكيد الدفع لمبلغ استكمال مقدم الحجز وإرفاق مستند التحويل على الموقع الإلكتروني بصيغة PDF - JPG ولا يتخطى حجمها  2M.B 

- في حالة عدم سداد قيمة استكمال مقدم الحجز  للوحدة - الفيلا  خلال الفترة المحددة يتم خصم مبلغ 500 دولار

8-  في حالة استكمال سداد مقدم الحجز خلال الفترة المحددة 72 ساعة،  يتم إرسال رسالة تأكيد الحجز للعميل على الإيميل الإلكتروني المسجل بالموقع.

9- عدم السماح بتعديل أي حجز بعد تأكيده على الموقع.

10-  يتم استكمال الإجراءات من خلال جهاز المدينة المختص للعميل أو ما ينوب عنه.

11-  سداد باقي قيمة الوحدة أو الفيلت وفقًا للاشتراطات المالية الواردة بكراسة الشروط.

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