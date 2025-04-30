الإسكان تكشف تفاصيل مشروعات شقق ديارنا وزهرة العاصمة بمدينة بدر

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الجاري تنفيذها وأعمال التطوير ورفع الكفاءة، بمدينة بدر، بجانب متابعة أعمال تطوير بعض الطرق والزراعة والمسطحات الخضراء، وكذا نتائج حملات مواجهة المخالفات والظواهر العشوائية بالمدينة، وذلك من خلال تقارير دورية، ونتائج جولات تفقدية بالمشروعات.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها تشمل مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط، ومشروع زهرة العاصمة الإدارية الجديدة "المرحلة الثالثة" بالامتداد الشرقي لمدينة بدر، ومشروع الإسكان المتميز بالحي الخامس، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ومثيلاتها بالمدن الجديدة تأتي في إطار خطة وزارة الإسكان لتوفير سكن ملائم للمواطنين، ودعم جهود التنمية العمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية.

الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية

وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، وأهمية المتابعة الدورية لنسب الإنجاز بالمشروعات، والتنسيق الكامل مع الشركات المنفذة والاستشاريين لضمان الالتزام بالجداول الزمنية لتسليم الوحدات للمواطنين في مواعيدها، وتنفيذ المشروعات الجديدة وفق المواصفات المطلوبة.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس محمد حمدى، مساعد نائب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس محمد عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة بدر، سير الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط ومشروع زهرة العاصمة الإدارية الجديدة" المرحلة الثالثة" بالامتداد الشرقي، ومشروع الإسكان المتميز بالحي الخامس بمدينة بدر.

واستمع مسئولو الإسكان، إلى شرح تفصيلي من المهندسين والاستشاريين القائمين على التنفيذ، حول نسب الإنجاز، والتحديات التي تواجه التنفيذ، وخطط التغلب عليها، حيث أكد المهندس محمد حمدى، أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ، وضرورة المتابعة الدورية لضمان تسليم الوحدات للمستحقين في الوقت المحدد، وسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات للعمارات وتنسيق الموقع العام، من طرق وإنارة وتشجير، لتسليم الوحدات لمستحقيها في المواعيد المحددة.

وأوضح المهندس محمد عبدالعزير، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الكهرباء والطرق وتنسيق الموقع لـ295 عمارة تضم 7080 وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة من مشروع زهرة العاصمة "سكن موظفي الحكومة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة"، وكذا أعمال الكهرباء والطرق وتنسيق الموقع لمشروع 44 عمارة بها حوالي 1056 وحدة سكنية إسكان متميز بالحي الخامس بالمدينة، بجانب الأعمال الإنشائية لمشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط الذي يضم حوالي 520 وحدة سكنية.

متابعة مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية بالحيين الثاني والرابع

وفي السياق ذاته، قام المهندس محمد عبدالعزيز عامر، ومسئولو الجهاز، بمتابعة مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية بالحيين الثاني والرابع، للتأكد من انتظام حركة المرور، ومتابعة سير العمل ومراعاة عدم إغلاق الشوارع لتسهيل حركة السير أمام المواطنين.

وقام رئيس الجهاز ومرافقوه، بالمرور على منطقة 155 عمارة (بستان العاصمة) و104 عمارات بالامتداد الشرقي للمدينة، لمتابعة أعمال النظافة العامة، وصيانة أعمدة الإنارة، ومراجعة حالة الطرق وأرصفة المشاة، مشددًا على ضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وتحسين جودة الحياة في المدينة.

وأكد رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين البيئة العامة، معلنًا عن تنفيذ أعمال زراعة وتجميل المدخل الرئيسي للمدينة، ضمن خطة الجهاز لتنسيق الموقع ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية، والتي تشمل زراعة مسطحات خضراء، وأشجار زينة، بالإضافة إلى تركيب أنظمة ري حديثة، وتنسيق ممرات للمشاة، بما يعكس الطابع الجمالي والحضاري للمدينة ويعزز من جاذبيتها للسكان والزائرين.

وفي إطار مواصلة حملات إزالة المخالفات ومنع الظواهر العشوائية، شن جهاز مدينة بدر حملات مكبرة، بالتعاون مع الشرطة، عدة حملات أسفرت عن ضبط ١١ " توك توك " و5 "توريسيكلات"، وتحرير محاضر والتحفظ عليها بمخازن الجهاز، كما تم مصادرة معدِّة لصب الخرسانة كانت تعمل في أحد مواقع البناء المخالفة، وذلك ضمن حملات المتابعة والتفتيش لضبط مخالفات البناء والحد من العشوائيات، وكذا سيارتين تسيران بدون لوحات معدنية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





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