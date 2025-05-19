وزير البترول يعتمد الجمعية العامة لشركة بدر الدين للبترول

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية تضافر الجهود والتعاون الكامل والمستمر بين قطاع البترول وشركاء الاستثمار، بهدف زيادة معدلات الإنتاج المحلي من البترول والغاز. وأوضح الوزير أن ذلك يتحقق من خلال الإسراع بتعظيم إنتاجية الحقول القائمة وتسريع وتيرة تنمية الاكتشافات الجديدة، إلى جانب الإدارة الكفء للخزانات البترولية، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق الامتياز المختلفة.

وأكد أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها دعم مناخ الاستثمار في قطاع البترول وتعمل كفريق عمل واحد على تهيئة بيئة محفزة وتذليل التحديات أمام الاستثمار من أجل رفع معدلات الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات قطاعات الاستهلاك من الطاقة.

اعتماد الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2025,2026

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة بدرالدين للبترول لاعتماد موازنتها الاستثمارية للعام المالى 2025/2026 والموازنة المعدلة للعام المالى الحالي 2024/2025 بحضور قيادات قطاع البترول وشركات كايرون وكابريكورن إنرجى شركاء الاستثمار لهيئة البترول في شركة بدرالدين إحدى أهم شركات الإنتاج في قطاع البترول من خلل مناطق عملها بالصحراء الغربية.

ووجه الوزير الشكر لفريق عمل شركة بدرالدين للبترول وشركاء الاستثمار في الشركة، على الجهود المبذولة للتغلب على تحديات التناقص الطبيعي في الإنتاج وزيادة أنشطة الحفر، مشيرًا إلى أهمية المحفزات الاستثمارية التي يقدمها القطاع لدعم تكثيف الأنشطة.

وأشاد الوزير بما قدمه العاملون من تجارب متميزة أسهمت في تجاوز التحديات ورفع معدلات الإنتاج، مؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة من تجارب تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة عمليات الحقول، والتي أظهرت فيها شركة بدر الدين وكوادرها كفاءة عالية تستحق تسليط الضوء عليها ومشاركتها بشكل واسع والاستفادة مما قدمته.

وشدد الوزير أن الوزارة تعمل بشكل تكاملى لتسريع إجراءات إسناد المناطق الاستكشافية الجديدة، وتوفير الدعم الكامل لتنفيذ خطط الشركاء وفق جدولها الزمنى والإسراع بزيادة اعمال الاستكشاف واضافة حفارات جديدة لحفر المزيد من الآبار الاستكشافية الجديدة، انطلاقًا من أهميتها في زيادة الإنتاج.

زيادة الإنفاق الاستثماري خلال الفترة المقبلة

ومن جانبه، أكد آلان لين الرئيس التنفيذي لشركة كايرون، اهتمام الشركة بتكثيف وزيادة الإنفاق الاستثماري خلال الفترة المقبلة، بهدف رفع معدلات الإنتاج وتعزيز تطبيق التكنولوجيا الحديثة واستغلال الأصول المتاحة بأعلى كفاءة، بما يدعم جهود زيادة الإنتاج.

وأشار إلى تطلع الشركة لزيادة مناطق الاستكشاف، واستقدام حفارات جديدة للعمل في هذه المناطق لحفر آبار جديدة، بما يعكس التزامها بتنمية أعمالها في قطاع البترول المصرى.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إليانور راولي، المدير الإقليمي لشركة كابريكورن إنرجي مصر، دعم شركتها لزيادة الأنشطة في مناطق امتياز بدر الدين وتنفيذ برنامج مسح سيزمى للاستكشاف، مشيدة بالجهود الكبيرة التي تبذلها فرق عمل شركة بدرالدين وموجهة الشكر لهم على الأداء المتميز، كما أشارت إلى أن ارتفاع عدد الحفارات العاملة في المنطقة يعد مؤشرًا إيجابيًا إلى جانب ما تحقق من نجاح في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ووجهت الشكر للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على جهوده في تذليل التحديات وسرعة العمل على دعم الإسراع بالأعمال والاستثمارات الجديدة.

حفر 13 بئرا جديدة

وأوضح المهندس أشرف عبد الجواد رئيس شركة بدرالدين للبترول نجاح فرق عمل الشركة خلال العام المالى الحالي، في حفر 13 بئرا جديدا وإصلاح 39 بئرًا في مناطق عملها بالصحراء الغربية بما ساهم في تحقيق معدلات إنتاج 56 ألف برميل مكافئ يوميًا و190 مليون قدم مكعب غاز يوميًا و22 ألف برميل من المتكثفات، وقد تحققت تلك النتائج من خلال الصيانة والإصلاح والعمليات بدون حفر استثمارا لخبرة وتميز الكوادر البشرية بالشركة.

وأضاف أن خطط الشركة في مجال الاستكشاف تشمل حفر 8 آبار استكشافية جديدة بواقع 4 آبار ذات مردود إنتاجي كبيرة والمتوقع ان تضيف احتياطيات بمقدار 250 مليون برميل زيت خام علاوة على 4 آبار إضافية في مناطق بدر3 و15 و16 باحتياطيات 33 مليون برميل مكافئ.

ولفت الى انه في إطار الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، تستهدف الشركة ضخ استثمارات بقيمة 350 مليون دولار، لدعم وزيادة معدلات الإنتاج من خلال حفر 34 بئرًا جديدًا باستخدام 4 أجهزة حفر، وومن المخطط العمل لرفع عدد الآبار إلى 47 وزيادة عدد الحفارات.

وتنفيذا لإستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للحد من الانبعاثات والحفاظ على البيئة، نجحت شركة بدر الدين للبترول هذا العام في تعزيز ريادتها في هذا المجال من خلال عدة مشروعات وطنية رائدة مما يعكس التزامها بتبني الحلول الصديقة للبيئة والإنتاج المستدام، فقد نالت شركة بدر الدين شرف تمثيل مصر فى مؤتمر المناخ cop29 في أذربيجان وذلك لعرض المشـــروع الرائــد خفض غازات الشعلة وتقليل الإنبعاثات الحرارية في حقول إنتاج بدر - 3 والأبيض" باعتباره نموذجا للمشروعات الوطنية الناجحة في مجال الطاقة.

كما فازت بالمركز الأول في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى محافظة مطروح فى سبتمبر الماضي عن "مشروع إعادة حقن المياه المصاحبة للإنتاج على نطاق واســــع فـــي بــــدر - 3" ومشروع خفض غازات الشعلة على نطاق متوسط ببدر - 3 والأبيض".

كما شاركت فى المؤتمر الوطني لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية بدورته الثالثة في مارس 2025 تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الذى قام بتكريم شركة بدر الدين لفوزها بالمركز الأول على مستوى مصر بفئة المشروعات المتوسطة عن محافظة مطروح عن مشروع خفض غازات الشعلة وتقليل الانبعاثات الحرارية بموقع الأبيض.

ونالت بدر الدين تكريمًا من المهندس كـريـم بــدوى وزير البترول والثروة المعدنية على التميز في تعزيز كفاءة الطاقة التشغيلية عن مشروع التميز فى البيئة الخضراء التي تقود الطريق في تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض الإنبعاثات الكربونية، وفي مشروعات الصحة والسلامة والبيئة عن مشروع تمكين الكفاءات، بالإضافة إلى التكريم خلال فعاليــــات عـيـــــد البترول حيث أشاد الوزير بشركة بدر الدين لدورها في خفض الإنبعاثات وتعزيز كفاءة الطاقة من خلال خفض إنبعاثات الكربون بنسبة 48%.

حضر أعمال الجمعية المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه، والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ونوابه، والجيولوجي علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة للإنتاج، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف ومحمد وسام مدير عام شئون الغاز بالوزارة، وآلان لين الرئيس التنفيذي لشركة كايرون والمهندس شامريندرا سينج ( شمس ) الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة كايرون والدكتورة اليانور راولي المدير الإقليمي لشركة كابريكورن إنرجي مصر والدكتور دينج يونج نائب المدير الإقليمي لشركة نورث بتروليوم الصينية الشريك في منطقة علم الشاويش.

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