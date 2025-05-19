قرار جديد من النيابة بشأن سائق المقطورة المتهم بدهس بطل كمال الأجسام في التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإجراء تحليل المخدرات لسائق سيارة مقطورة، متهم بدهس بطل مصر وأفريقيا في كمال الأجسام، “عبد الله عبد الفتاح”، بشارع التسعين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وذلك لمعرفه مدى تعاطيه المخدرات من عدمه.

وذلك عقب أن تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بمصرع شاب في حادث سير مروع بمنطقة التجمع الخامس، نتيجة تصادم سيارة نقل بمركبة ملاكي.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الضحية هو بطل مصر وأفريقيا في كمال الأجسام، ولقي مصرعه في الحال متأثرًا بإصاباته، بعد أن دهست إحدى المقطورات سيارته الملاكي.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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