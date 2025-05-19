الإثنين 19 مايو 2025
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أخبار مصر

10 صور ترصد تفاصيل المباحثات المصرية اللبنانية بالقاهرة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، في قصر الاتحادية، الرئيس اللبناني جوزاف عون، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية تخللها عزف السلامين الوطنيين للبلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا اجتماعًا مغلقًا أعقبته جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الإقتصادية، والبنية التحتية، والطاقة، وجهود إعادة الإعمار، كما تناولت المباحثات آليات دعم إستقرار لبنان الشقيق، وإستعادة الأمن والسلم الإقليميين في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، بأن الرئيسين عقدا مؤتمرًا صحفيًا استعرضا فيه نتائج المباحثات.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي الرئيس اللبناني جوزاف عون
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