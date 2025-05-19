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أخبار مصر

عبد الغفار يتسلم شهادة قضاء مصر على الملاريا البشرية من الصحة العالمية

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو
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تسلم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، من الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، شهادة قضاء مصر على انتقال جميع طفليات الملاريا البشرية، داخل حدود البلاد.

يأتي هذا تقديرًا للجهود الوطنية التي تبذلها الدولة بدعم  من  الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مجال الصحة العامة، وتحقيق معايير الاستئصال وفقًا للمعايير الدولية، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ 78 لجمعية الصحة العالمية بمدينة جنيف السويسرية.

التزام الدولة بتحقيق الأمن الصحي للمواطنين

 

وأوضح  الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذا الإشهاد  يعكس التزام الدولة   بتحقيق الأمن الصحي للمواطنين، ونجاح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض المعدية، والتي تعتمد على أسس علمية ومنظومة ترصد فعالة وخدمات صحية عالية الكفاءة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حصول مصر على هذه الشهادة هو ثمرة تعاون مشترك بين وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن مصر لم تُسجل أي حالة محلية للملاريا منذ سنوات طويلة، بفضل ما تم تحقيقه من تقدم في مجالات الوقاية، والكشف المبكر، والاستجابة السريعة لأي حالات وافدة.

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وأكد «عبدالغفار» أن هذا الإشهاد يعد حافزًا قويًا للمضي قدمًا في تعزيز قدرات المنظومة الصحية، تحقيقًا لرؤية «مصر 2030» في مجال التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في اتخاذ الإجراءات الوقائية وتعزيز برامج الرصد والمتابعة لضمان استدامة هذا النجاح والحفاظ على خلو مصر من المرض.

ويُعد مرض الملاريا من أبرز الأمراض المنقولة عبر البعوض، وتحقيق الخلو منه يعكس مستوى عالٍ من الرقابة الصحية والجاهزية الوطنية لمنع عودته.

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