السجن 10 سنوات لسائق لحيازته "الشابو" وسلاح ناري في قنا

أصدرت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، حكمًا بالسجن 10 سنوات بحق سائق، وذلك بعد إدانته بحيازة مادة الشابو المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب حيازته سلاح ناري وذخيرة ومقص معدني دون ترخيص، بمنطقة الساحل التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحيى، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي.

تفاصيل الواقعة بقنا

وتعود تفاصيل القضية إلى 26 مايو 2024، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم محمد.ج.ح، 30 عامًا، سائق، بعد ورود معلومات حول حيازته مواد مخدرة وأسلحة نارية.

وبعد ضبطه، كشفت التحقيقات عن حيازة المتهم لكمية من مادة الشابو المخدرة، المحظور تداولها قانونًا، بقصد الاتجار، بالإضافة إلى حيازته سلاح ناري و4 طلقات حية ومقص معدني، دون الحصول على التراخيص اللازمة، ما يُشكل تهديدًا للأمن العام وسلامة المواطنين.

وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، بعد قيدها برقم 13112 لسنة 2024 جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 3436 لسنة 2024 كلي قنا، حيث أصدرت

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