العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان.. الصادرات المصرية تصل لـ 762.8 مليون دولار.. أبرزها الوقود والزيوت والحديد والأسمنت.. والقاهرة تعرض خدماتها في إعادة الإعمار

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، الرئيس اللبناني جوزاف عون، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية التي تخللها عزف السلامين الوطنيين للبلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا اجتماعًا مغلقًا أعقبته جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الاقتصادية، والبنية التحتية، والطاقة، وجهود إعادة الإعمار، كما تناولت المباحثات آليات دعم استقرار لبنان الشقيق، واستعادة الأمن والسلم الإقليميين في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة.

السيسي: حريصون على دعم لبنان في إعادة الإعمار من خلال الخبرات المصرية

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني جوزاف عون بقصر الاتحادية: “أكدنا حرصنا، على دعم جهود لبنان فى إعادة الإعمار، من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة، فى هذا المجال”.

الإحصاء: 43.8% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى لبنان خلال 2024

وأصدر الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصـــاء اليــوم الإثنين تقريرا عن العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان، بالتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون القاهرة وإجرائه مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى لبنان

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى لبنان لتسجل 762.8 مليون دولار خلال عام 2024 مقــابل 530.4 مليـون دولار خـــلال عـــام 2023 بنسبة ارتفاع قــدرها 43.8 %

قيمـــة الــواردات المصريــة من لبنان

وبلغت قيمـــة الــواردات المصريــة من لبنان 237.7 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 243.4 مليون دولار خــلال عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 2.3 %.

وكشفت بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ولبنان لتصل إلى مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 774 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 29.3 %.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى لبنان خلال 2024

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 215 مليون دولار.

2. حديد ومصنوعاته بقيمة 65 مليون دولار.

3. أسمنت بقيمة 55 مليون دولار.

4. خضر وفواكه بقيمة 48 مليون دولار.

5. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 41 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من لبنان خلال 2024

1. حديد ومصنوعاته بقيمة 118 مليون دولار.

2. فواكه وأثمار بقيمة 72 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 22 مليون دولار.

4. لدائن بقيمة 4 مليون دولار.

5. خلاصات للدباغة والصباغة بقيمة 4 مليون دولار.

قيمة الاستثمارات اللبنانية في مصر

وسجلت قيمة الاستثمارات اللبنانية في مصر 51.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 51.4 مليون دولار خلال عام 2022/ 2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في لبنان 9.7 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 7.9 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

قيمة تحويلات المصريين العاملين بلبنان

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بلبنان 42.9 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقــابل 38.1 مليــون دولار خـــلال العــام المالي 2022 / 2023 بينما بلغت قيمة تحويلات اللبنانيين العاملين في مصر 3.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 3.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 .

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.6 مليـــون نسمـــة خلال مايو 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان لبنان 5.8 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن في لبنان طبقــًا لتقـديـرات البعثة 11.3 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.

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