الإثنين 19 مايو 2025
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اقتصاد

الإحصاء: 43.8% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى لبنان خلال 2024

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء،فيتو

أصدر    الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصـــاء اليــوم الإثنين تقريرا  عن  العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان، بالتزامن مع زيارة  الرئيس اللبناني جوزاف عون  القاهرة وإجرائه مباحثات مع  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشار التقرير إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى لبنان لتسجل 762.8 مليون دولار خلال عام 2024 مقــابل 530.4 مليـون دولار خـــلال عـــام 2023 بنسبة ارتفاع قــدرها  43.8 % وبلغت قيمـــة الــواردات المصريــة من لبنان  237.7 مليون دولار خلال عام 2024  مقابل 243.4 مليون دولار خــلال عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها  2.3 %.

 

وكشفت  بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ولبنان لتصل إلى مليار دولار خلال عام  2024 مقابل 774 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها  29.3 %.


أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى لبنان خلال 2024


1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 215 مليون دولار.
2. حديد ومصنوعاته  بقيمة 65 مليون دولار.
3. أسمنت بقيمة 55 مليون دولار.
4. خضر وفواكه  بقيمة 48 مليون دولار.
5. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 41 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من لبنان خلال 2024


1. حديد ومصنوعاته بقيمة 118 مليون دولار.
2. فواكه وأثمار  بقيمة 72 مليون دولار.
3. آلات وأجهزة كهربائية  بقيمة 22 مليون دولار.
4. لدائن  بقيمة 4 مليون دولار.
5. خلاصات للدباغة والصباغة بقيمة 4 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات اللبنانية في مصر 51.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 51.4 مليون دولار خلال عام  2022/ 2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في لبنان 9.7 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 7.9 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بلبنان 42.9 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقــابل 38.1 مليــون دولار خـــلال العــام المالي 2022 / 2023 بينما بلغت قيمة تحويلات اللبنانيين العاملين في مصر 3.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 3.7 مليون دولار خلال العام المالي  2022 / 2023  . 
وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.6 مليـــون نسمـــة خلال مايو 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان لبنان 5.8 مليون نسمة خلال نفس الفترة. 
وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن في لبنان طبقــًا لتقـديـرات البعثة  11.3 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.

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