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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق "مصر - إسكندرية" الزراعي

حادث تصادم بالطريق
حادث تصادم بالطريق الزراعي بالقليوبية،فيتو

 شهد طريق مصر – إسكندرية الزراعي القليوبية، في الاتجاه المؤدي إلى بنها، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوكتوك، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة.

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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوكتوك بطريق مصر - إسكندرية الزراعي

تلقى مركز الشرطة بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لمعاينة الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأسفر الحادث عن إصابة كل من هيثم س، 50 عامًا، سائق التوك توك، منى ع، 40 عامًا، ومقيمة بعزبة شرف الدين – طنان (زوجة السائق)،السيد ع، 5 سنوات، نجل المصابين، ويقيم بنفس العنوان.
تم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي القليوبية  لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور.

وتباشر الجهات المعنية التحقيق للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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