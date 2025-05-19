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موعد امتحانات الصف الأول الثانوى بالإسكندرية

تعليم الاسكندريه
تعليم الاسكندريه

 أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم الأحد، موعد امتحانات الصف الأول  لثانوى العام   للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٥.

 

وكان قد أصدر الدكتور عربي أبو زيد مدير المديرية تعليمات وتوجيهات للفترة المقبلة للاستعداد لامتحانات نهاية العام لصفوف النقل ولطلاب الشهادة الإعدادية (نظام البوكليت ) التى ستنعقد أواخر الشهر الجاري.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بالاسكندرية

 

وطلب (أبو زيد) سرعة الانتهاء من مبادرة الدهانات والتشجير التى أطلقتها مديرية التربية والتعليم خلال الفترة السابقة، وشدد في تعليماته على ضرورة سرعة إنجاز الأعمال والمهام المالية وصرف فروق ملاحظة الشهادة الإعدادية وصرف المتأخرات لجميع العاملين بالإدارات التعليمية وسرعة الانتهاء والفصل فى الأحكام القضائية للعاملين.

جدول امتحانات الثانوية في الاسكندرية

وشدد مدير المديرية على ضرورة مواصلة صرف أية مستحقات مالية متأخرة لمعلمي الحصة، وكذا صرف بدل مراقبة الامتحانات، موجهًا التوجيه المالي بالمديرية والإدارات التعليمية ومديري العموم بسرعة تذليل العقبات أمام صرف هذه المستحقات، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتذليل أي عقبات في هذا الشأن.

وقد وجه تعليماته بعمل مجموعات تقوية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة وذلك للتخفيف عن كاهل الأسرة من أعباء  مادية ومساعدة الطلاب فى المراجعات النهائية من خلال مجموعات التقوية المجانية بالمدارس مؤكدا على سرعة تحديد مقار ومواعيد تنظيم هذه المراجعات المجانية في كل إدارة تعليمية.

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