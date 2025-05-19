دوري المحترفين، تعديل مواعيد مباريات الجولتين 37 و38

دوري المحترفين، قرر اتحاد الكرة تعديل مواعيد مباريات آخر جولتين في مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف بدوري المحترفين.

وتقرر إقامة مباريات الجولة الـ 37 يوم السبت 24 مايو بدلا من الخميس 22 مايو الجاري، فيما تقام مباريات الجولة الـ 38 والأخيرة يوم السبت 31 مايو بدلا من الثلاثاء 27 مايو.

مباريات دوري المحترفين المتبقية

ويتصارع الثنائى أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثالث برصيد 70 نقطة، وكهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الرابع بـ68 نقطة على البطاقة الثالثة المؤهلة للدورى الممتاز قبل جولتين على خط النهاية لمسابقة دوري المحترفين.

وحسم المقاولون ووادي دجلة أول بطاقتين للتأهل لبطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد.

ويتبقى لفريق أبو قير للأسمدة بقيادة محمد عطية مواجهتي ديروط وأسوان.



فيما ينتظر فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكنانى مواجهتي المقاولون العرب ثم منتخب السويس.

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بوجود 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.



ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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