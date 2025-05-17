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رياضة

أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية يتصارعان على البطاقة الأخيرة للممتاز والمباريات المتبقية

دوري المحترفين
دوري المحترفين

يتصارع الثنائى أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثالث برصيد 70 نقطة، وكهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الرابع بـ68 نقطة على البطاقة الثالثة المؤهلة للدورى الممتاز قبل جولتين على خط النهاية لمسابقة دوري المحترفين.

وحسم المقاولون ووادي دجلة أول بطاقتين للتأهل لبطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد.

ويتبقى لفريق أبو قير للأسمدة بقيادة محمد عطية  مواجهتي ديروط يوم الأحد 25 مايو وأسوان يوم الأحد 1 يونيو المقبل.

فيما ينتظر فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكنانى مواجهتي المقاولون العرب يوم الأحد 25 مايو ثم منتخب السويس يوم الأحد 1 يونيو المقبل.

شروط ونظام دوري المحترفين 

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بوجود 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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