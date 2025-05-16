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رياضة

تأهل دجلة والمقاولون للممتاز، نتائج مباريات الجولة الـ 36 في دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهت منذ قليل، مباريات، اليوم الجمعة، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 36 من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم “دوري القسم الثاني” المجموعة الأولى. 

وحسم وادي دجلة والمقاولون العرب تأهلهم رسميا إلي الدوري الممتاز قبل جولتين من نهاية المسابقة. 

نتائج مباريات الجولة الـ 36 في دوري المحترفين 

الترسانة ضد بترول أسيوط 0ـ0 

طنطا ضد أسوان 1ـ0 

لافيينا ضد ديروط 0ـ2

السكة الحديد ضد المقاولون 0ـ2

وادي دجلة ضد المنصورة 0ـ0 

ابو قير ضد منتخب السويس3ـ0 

كهرباء الإسماعيلية ضد بلدية المحلة 1ـ0 

بروكسي ضد راية 2ـ1

القناة ضد وي 2ـ1

الداخلية ضد سبورتنج 1ـ0 

نتائج مباريات الجولة الـ 35 من دوري المحترفين 

المنصورة ضد راية - 0ـ0

الداخلية ضد بروكسي - 3ـ4 

ديروط ضد طنطا - 1ـ0

منتخب السويس ضد لافيينا - 0ـ2

بترول أسيوط ضد كهرباء الإسماعيلية - 1ـ1

بلدية المحلة ضد السكة الحديد - 0ـ0

سبورتنج ضد القناة - 2ـ2

الاتصالات ضد الترسانة  - 1ـ1

أسوان ضد وادي دجلة  - 0ـ2

المقاولون ضد أبوقير للأسمدة  - 1ـ0

شروط ونظام دوري المحترفين 

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بوجود 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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دوري المحترفين دوري المحترفين لكرة القدم دوري القسم الثاني الترسانة أسوان المنصورة وادي دجلة

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