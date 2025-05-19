تخصيص محال تجارية في مزاد علني بدمياط الجديدة

قال المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إنه تم عقد جلسة مزاد علني أسفرت عن تخصيص 12 محلا تجاريا بمقابل الانتفاع السنوي لمدة 3 سنوات بالموقفين الشرقي والغربى ، مشيرًا إلى أن جلسة المزاد تمت بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير.

وأوضح المهندس أشرف فتحى، تنوع أنشطة المحال التى تم بيعها لخدمة الاحتياجات المختلفة لسكان المدينة.

وقال رئيس الجهاز، إن هذا الطرح يأتى في إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتوفير مختلف الخدمات لقاطني المدن الجديدة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية الناتجة عن مثل هذه الطروحات فى الصرف من عائدها مستقبلا على أعمال التشغيل والصيانة بالمدينة.

وفي سياق متصل، نفذ جهاز مدينة دمياط الجديدة، حملة للتفتيش وضبط مخالفات الصرف الصناعي للمنشآت الصناعية والمحال التجارية بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارتي التنمية والبيئة بالجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير بالمدينة.

وبين أن الحملة تأتي في إطار المحافظة على شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة، وكذا الاستثمارات التي تم إنفاقها في إنشاء مشروعات الصرف الصحي بالمدينة، موضحًا أن الحملة قامت بالمرور على المنشآت التجارية (مطاعم)، ومحطة تموين السيارات بنطاق الحى الثانى والمنطقة المركزية والصناعية، وتم سحب عينات مياه صرف صناعي من السيب النهائي لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشآت غير المطابقة للكود المصري في الصرف الصناعي.

وأشار إلى أنه جارٍ متابعة عدد من المنشآت لتوفيق أوضاعها، طبقا لتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا مقابل أعباء معالجة صرف المنشآت الصناعية المخالفة لمعايير القرار الوزاري في هذا الشأن، مؤكدًا استمرار عمل اللجنة طبقا لخطة المرور الدوري للحفاظ على المرافق.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بمدينة العبور الجديدة، الذين تم اعتماد توفيق الأوضاع لأراضيهم بمنطقة الكيلو 48 سابقا التابعة للمدينة، لاستكمال إجراءات التقنين.

وناشد جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، علمًا بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بداية من اليوم الاثنين 19 مايو الجاري.

وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، وتكون كالآتي:

- أصل عقد البيع الابتدائي السابق تقديمه مع الطلب ومستندات تسلسل الملكية.

- صورة من تحقيق الشخصية والأصل للاطلاع.

- أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد (في حالة فقد الأصل يتم تقديم شهادة من البريد تفيد تقديم الطلب في الميعاد).

- شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة تحت الحساب والخاصة بالعلاوات المقررة.

وقائمة الأسماء كالتالي:

احتفلت هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم أول رخصة بناء بالأراضي المضافة بمنطقة "الأمل" سابقًا، بمدينة العبور الجديدة، وذلك فى إطار تسريع وتيرة التنمية وتقنين أوضاع الأراضي.

وسلم المهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، والدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أول رخصة بناء لقطعة أرض تقع ضمن الأراضي المضافة للمدينة بمنطقة الأمل سابقًا في مشهد يعكس حرص الهيئة على دعم أجهزة المدن الجديدة وتحفيز جهود التنمية.



وأكد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن إنجاز تقنين الأراضي المضافة، وهذا الحدث يمثل خطوة كبيرة في ملف تقنين أوضاع الأراضي المضافة، والذي شهد جهودًا مكثفة خلال الفترة الماضية لتسوية الأوضاع القانونية والفنية لتلك المناطق، وتحويلها من مناطق عشوائية أو غير مخططة إلى أراضٍ معتمدة داخل الحيز العمراني الرسمي للمدينة.

وأضاف تحقق الحلم وأصبح للمواطنين حق قانوني ورسمي في البناء والتملك ضمن منظومة حضارية ومنظمة، إلى جانب ذلك، يُعد إنجاز ترفيق الأراضي المضافة أحد الركائز الأساسية لهذا التطوير، حيث تم الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه، الصرف الصحي، وفرمة الطرق، بما يتيح بداية حقيقية للبناء والتنمية، وهذا الترفيق يُعد تأكيدًا على جاهزية الدولة لتوفير بنية تحتية متكاملة تليق بالمواطن المصري، وتسهم في خلق مجتمع عمراني حديث ومتكامل. وأضاف أن ما تحقق اليوم هو ثمرة تنسيق وتخطيط دقيق، وأن الدولة تمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال توسيع الرقعة العمرانية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وتوفير سكن ملائم ومرافق طبقا للمعايير العالمية للمواطنين.

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