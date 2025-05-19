قائمة المسروقات الضخمة لشقة نوال الدجوي تشعل مواقع التواصل، والنشطاء: دي مغارة علي بابا

سرقة نوال الدجوي، تصدرت واقعة سرقة شقة الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل" بعد دقائق من الإعلان عن سرقة أموال طائلة ومجوهرات من شقة الدجوي، الأمر الذي أثار جدلًا بين النشطاء، وأبدى العديد من النشطاء دهشتهم لاحتواء الفيلا على أموال طائلة.

قائمة مسروقات شقة نوال الدجوي تثير الجدل

وكشفت التحريات الأولية في واقعة سرقة الدكتورة نوال الدجوي، عن اختفاء مبالغ ضخمة من داخل خزنة بغرفة نومها داخل شقة فاخرة بكمبوند شهير بمدينة أكتوبر، في المبنى الذي تمتلكه العائلة بالكامل، وشملت المسروقات 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب 15 كيلو من المشغولات الذهبية، بحسب أقوال نوال الدجوي، التي أكدت أن تلك المقتنيات تمثل إرثا عائليا، وكانت قد أجرت جردا لها بحضور أفراد الأسرة في عام 2023.

الدكتورة نوال الدجوي، فيتو



قائمة مسروقات شقة الدكتورة نوال الدجوي أثارت جدلًا واسعًا وأشعلت تعليقات النشطاء، الذين تساءلوا عن تطبيق قانون من أين لك هذا؟، كما تساءلوا عن إمكانية وضع هذه المبالغ الطائلة والمجوهرات داخل شقة؟، كما سخر آخرون قائلين: "دي مش شقة دا فرع البنك المركزي"

حد يشيل ثروة ضخمة في شقة.. مغارة علي بابا

علق البلوجر مجدي الزناتي متسائلًا: "من أين لها هذا كله وأين الأجهزة الرقابية؟"

فيما عبر البلوجر سامي بدير الحديدي عن دهشته قائلًا: "فيه حد يشيل الثروة دي في البيت.. هي رئيسة جامعة فماذا تركت للآخرين؟"

قائمة مسروقات شقة نوال الدجوي، فيتو

تساءلت البلوجر خلود عبده " ٣ مليون دولار... هو دا مش اتجار بالنقد الأجنبي؟"

أما البلوجر محمود عمار فرد قائلًا: "المبلغ بعد الحسابات والمراجعة طلع ما يقارب مليار ونصف مليار"

بينما سخرت البلوجر غادة علي قائلة: "المسروقات تخص أرث العائلة... كدا تبقى ميراث جد فرعوني مصري... تقريبًا نص مليار جنيه في الفيلا.. أمر يدعو للتساؤل والدهشة"

أما البلوجر محمد معتز فقال: "دي مش سرقة عادية.. دي سرق مغارة علي بابا"

وعلق البلوجر سليم المصري قائلًا: "أولًا ليه مبالغ زى دى يتم الاحتفاظ بها فى البيت ليه مش فى البنك.. ثانيا ده حد على علم بوجود هذه المبالغ فى البيت.. بديهى جدًا.. ثالثًا من أين لك هذا.. سؤال برئ"

إزاي أصلا محتفظة بالمبالغ دي كلها كاش في بيتها؟

وعلق عدد من النشطاء قائلين: "السؤال هنا من أين لهم كل تلك الأموال.. تعرضت نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر (MSA)، لواقعة سرقة كبرى من داخل منزلها بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث جرى الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة قُدرت بـ50 مليون جنيه و3 ملايين دولار، إضافة إلى 15 كيلو مشغولات ذهبية.. هل هو منزل أم مغارة على بابا.. وفقًا لما أفادت به الدكتورة نوال في بلاغها للأجهزة الأمنية، فإن المسروقات تشمل: 50 مليون جنيه مصري.. 3 ملايين دولار أمريكي.. 350 ألف جنيه إسترليني.. 15 كيلوجرامًا من المشغولات الذهبية.. والد الدكتورة نوال الدجوي هو عثمان صالح الدجوي، وكان أستاذًا للفلسفة وعلم النفس، بالإضافة إلى شغله منصب مدير مدرسة فؤاد الأول".

سرقة 15 كيلو ذهب وملايين الدولارات من شقة نوال الدجوي، فيتو



أما البلوجر سارة الفقي فتساءلت "أزاي أصلا محتفظة بالمبالغ دي كلها كاش في بيتها وإيه تاريخها الذي يجعلها تجمع المبلغ الضخم بالإضافة للمشغولات الذهبية يتجاوز ٣٠٠ مليون جنيه... إيه ده هى كانت فرع للبنك المركزي!؟"

وتساءل البعض " سؤال مهم لية كل الفلوس دى جوا منزل د. نوال الدجوى لية مش فى البنوك، والغريب أن فيها عملات أجنبية.. 3 ملايين دولار أمريكي ( 150 مليون جنية ) و350 ألف جنيه إسترليني ( 24 مليون جنية) و15 كيلو ذهب ( 60 مليون جنية ) و50 مليون جنية كاش الإجمالى تقريبا 285 مليون جنيه داخل منزل".

أما الدكتور صيدلي محسن إي شودنجر فتساءل "هل هناك إنسان يحتفظ بكل هذه الثروة (بنك) بالمنزل؟ ما مدى قانونية كل هذا النقد الأجنبي دولارات واسترليني، وهذا الكم من المجوهرات… ما مصدرها؟ هل تدفع حق الدولة؟ يا ترى كم كنز في عمارات أخرى لها وعن أي إرث وعائلة؟... من أين لك هذا؟"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.