محافظ الدقهلية يتفقد سير العمل بعيادة التأمين الصحي بالعباسي (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، “في زيارة مفاجئة” عيادة التأمين الصحي بشارع العباسي في المنصورة، لمتابعة انتظام العمل ومستوى الأداء، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة واللائقة للمتواجدين والمترددين.

محافظ الدقهلية في جولة بتامين العباسي

وأكد على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل والتواجد المستمر خلال أوقات العمل الرسمية، لتلبية وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمواطنين.

انتظام العمل بالعيادة بصفة عامة بتأمين العباسي

والتقى محافظ الدقهلية بالمواطنين، واستمع إليهم وتلاحظ انتظام العمل بالعيادة بصفة عامة، وتم التأكيد على ضرورة استمرارية كافة العاملين بالعيادة بنفس الالتزام، وأوضح، أنه جاء للاطمئنان على سير العمل بالشكل المطلوب، والتأكد من تقديم الخدمات الطبية المناسبة، وتلبية احتياجات هذه الشريحة من المواطنين، وتوفير العلاج اللازم لهم دون تأخير أو تعطيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.