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رياضة

إنتر ميامي يسقط أمام أورلاندو سيتي 3-0 بمشاركة ميسي

إنتر ميامي
إنتر ميامي

تلقي فريق إنتر ميامي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي خسارة ثقيلة علي أرضه أمام أورلاندو سيتي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

أهداف مباراة أورلاندو سيتي ضد إنتر ميامي

ونجح المهاجم المخضرم لويس موريل في تسجيل الهدف الأول لفريق أورلاندو سيتي ضد إنتر ميامي بعد أن استقبل كرة طويلة من ركلة مرمى، وتجاوز الحارس أوسكار أوستاري الذي كان خارج موقعه.

ونجح ورلاندو سيتي في تعزيز تقدمه بهدف ثاني  بعد أن تسللت تسديدة ماركو باساليتش من بين يدي الحارس أوسكار أوستاري في الشوط الثاني، ثم أضاف أورلاندو سيتي الهدف الثالث، بعد أن قام دنكان ماجواير بتمزيق الدفاع بانطلاقة ذكية على الجناح، قبل أن يرسل تمريرة عرضية إلى داجور دان ثورهالسون، الذي لم يجد صعوبة في التسجيل  في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني .

 

وبهذه النتيجة تراجع نادي إنتر ميامي إلى المركز السادس في جدول ترتيب القسم الشرقي برصيد 22 نقطة من 12 مباراة، ولم يحقق سوى انتصارين فقط في آخر 10 مباريات له بجميع المسابقات.

 

مونديال الأندية 2025


ويستعد إنتر ميامي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، في أمريكا الشهر المقبل، حيث يتواجد في مجموعة تضم الأهلي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

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