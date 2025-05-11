الجامعة البريطانية في مصر تطلق ندوة "الدبلوماسية الفنية"

أطلقت كلية الفنون والتصميم بالجامعة البريطانية في مصر، تحت رعاية الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد السراجي عميد كلية الفنون والتصميم، أولى جلسات مبادرة ندوة"الدبلوماسية الفنية"، وذلك بحرم الجامعة في بمدينة الشروق.

جاء ذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز الاستفادة من القوي الناعمة والحوار الثقافي وبناء علاقات دولية مستدامة، وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على قوة تأثير الفن في تعزيز الحوار الثقافي وبناء علاقات دولية مؤثرة.

شهدت الندوة مشاركة نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور مصطفي الفقي عضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والنائبة الدكتورة جيهان زكي، عضو مجلس النواب والخبيرة الدولية في الدبلوماسية الثقافية، والدكتور إيهاب اللبان، رئيس مجمع الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية ومستشار في الشؤون الثقافية والفنية.

وتضمنت الندوة جلسة نقاشية رئيسية بعنوان "الدبلوماسية الفنية: كشف التأثير الثقافي في العلاقات العالمية"، بمشاركة خبراء مرموقين ناقشوا أدوار الفنون في تشكيل المشهد العالمي، وإثراء النقاش حول دور الفن كوسيلة للتواصل الثقافي.

أهمية دور الفنون في تعزيز التفاهم بين الشعوب

وفي كلمته، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، على أهمية دور الفنون في تعزيز التفاهم بين الثقافات والشعوب، مشيرًا إلى أن تنظيم "الدبلوماسية الفنية" يعكس التزام الجامعة بتقديم منصات تجمع بين الفكر والإبداع، مضيفًا أن الجامعة تسعى من خلال هذه الندوة إلى إبراز تأثير الفنون كوسيلة دبلوماسية تسهم في بناء علاقات أكثر توازنًا بين الدول، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأوضح لطفي، أن هذه المبادرة تعد فرصة فريدة لطلاب الجامعة للتفاعل مع خبراء مرموقين في مجالات الدبلوماسية والثقافة، مما يتيح لهم استيعابًا أعمق لدور الفنون في تشكيل المشهد العالمي، مؤكدًا إيمان الجامعة البريطانية بأن الابتكار والتواصل الثقافي هما مفتاحا التقدم، وتمكين الأجيال القادمة من المشاركة في الحوار العالمي، وأن هذه الندوة تعتبر جزء من التزام الجامعة البريطانية في مصر بتعزيز دور التعليم والثقافة في مواجهة التحديات الدولية، وتسليط الضوء على دور الفنون كجسر يربط بين الشعوب والمجتمعات.

وتعد كلية الفنون والتصميم بالجامعة البريطانية في مصر من الكليات الرائدة التي تجمع بين الإبداع الأكاديمي والتطبيق العملي، حيث تقدم مجموعة متميزة من التخصصات مثل الفنون الجميلة_ الرسم والوسائط _ الموضة والنسيج _ التصميم المعماري.

وتحرص الكلية على ربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل من خلال مناهج حديثة، ومشروعات تطبيقية بالتعاون مع كبرى الشركات والمصممين، بالإضافة إلى دمج الطلاب في تجارب عملية من خلال ورش عمل، ومعارض، وتدريب ميداني يشرف عليه نخبة من خبراء الصناعة، مما يؤهل الخريجين لسوق العمل بكفاءة ومهارة عالية.

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