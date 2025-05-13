الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة تنظم قافلة طبية مجانية متخصصة في طب الأسنان للأطفال بمطروح

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو
ads

نظمت وزارة الصحة والسكان، قافلة طبية مجانية متخصصة في طب الأسنان للأطفال بمحافظة مطروح، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير الرعاية الصحية في المناطق النائية.

تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان لـ 193 طفل


وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه تم تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان لـ 193 طفل، لافتًا أن الخدمات المقدمة، شملت إجراء حشو زجاجي لـ 20 طفل وحشو عصب لـ 4 أطفال، بالإضافة إلى 4 حالات كحت جير و21 حالة خلع.


ومن جانبه أشار الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشئون العلاجية والمشرف على قطاع الطب العلاجي، إلى أنه تم عقد 4 ندوات تثقيفية لرفع الوعي الصحي للأهالي والأطفال بطرق الوقاية من أمراض الأسنان واللثة، حيث تم توعية 150 مواطن، مؤكدًا أن الوزارة تواصل جهودها لدعم صحة الفم والأسنان باعتبارها جزءًا أساسيًا من الصحة العامة.


وأشار الدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية إلى تشكيل لجنة من الإدارة المركزية لطب الأسنان للمرور على المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة مطروح لمتابعة سير العمل والوقوف على معوقات أداء الخدمة الطبية للمواطنين.

الصحة: إنقاذ سائحين من روسيا والسعودية بتدخلات قلبية دقيقة في مستشفى العجوزة


وتابع عبدالحكيم أنه تم التوجيه بزيادة عدد ندوات التثقيف الصحي لرفع وعي المواطنين تجاه أهمية خدمات وتدخلات طب الأسنان، مشددًا بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق معايير مكافحة العدوى داخل جميع المنشآت الصحية بما يضمن تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التثقيف الصحي الطب العلاجى الصحة محافظة مطروح لوزارة الصحة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

الصحة: إنقاذ سائحين من روسيا والسعودية بتدخلات قلبية دقيقة في مستشفى العجوزة

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال نوفمبر

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

الأكثر قراءة

مات في حادث أليم، حكاية المهندس أحمد عبد المرضي شهيد لقمة العيش (صور)

أخبار مصر: وفاة الفنان شريف ليلة، طرابلس تشتعل، صلاح يفقد بريقه أوروبيا، ورطة دولية لروسا بسبب طائرة ماليزيا، نصيحة بشأن الذهب

ترامب يخالف التقاليد، الرئيس الأمريكي يثير الجدل بعدم شرب القهوة خلال استقباله بالسعودية (فيديو)

لون رابطة العنق مطابق لسجادة الطائرة، 4 أشياء أثارت جدلًا في زيارة ترامب للسعودية (فيديو)

لماذا فضل الخطيب التعاقد مع خوسيه ريفيرو على جوميز؟ مصدر بالأهلي يوضح

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025

توقعات بسقوط أمطار على هذه المناطق اليوم

"أجلسه مكانه"، طفل يبدع في حفظ المتون في حضور شيخ الأزهر (فيديو)

خدمات

المزيد

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل تدريبه منتخب البرازيل.. ماذا قدم أنشيلوتي مع ريال مدريد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقتها بالشفاء القريب والراحة النفسية

تفسير رؤية الطين في المنام وعلاقتها بالتقصير في أداء الفرائض الدينية

هل يجب على الحاج أداء صلاة عيد الأضحى؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية