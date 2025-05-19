تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصرين جنائيين يقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامهما بحيازة أسلحة نارية وذخائر تمهيدًا للاتجار بها.

القبض على عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر بالمرج

القبض على عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر بالمرج

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهما، حيث عُثر بحوزتهما على 2 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

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