150 شابًا، مكتبة الإسكندرية تستضيف وفد منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الخامسة

استقبلت مكتبة الإسكندرية وفد من منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الخامسة، والتي تُعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، تحت شعار "مصر والأمم المتحدة: 80 عام تمثيلًا لقضايا الجنوب العالمي"، وتنظمها وزارة الشباب والرياضة.



ضم الوفد أكثر من 150 شابًا وفتاة من دول متعددة حول العالم، يمثلون القيادات الشبابية ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة والشباب الفاعلين والمؤثرين في المجتمع المدني على مستوى دول العالم.

وتمثل هذه الزيارة فرصة مهمة للتعرف على الإرث الثقافي والمعرفي لمكتبة الإسكندرية، أحد أبرز معالم مصر الثقافية على مر العصور. حيث تعد المكتبة صرحًا عالميًا للعلم والمعرفة، وتستقبل الزوار من جميع أنحاء العالم لتعريفهم بمجموعاتها الفريدة من الكتب والمخطوطات، إلى جانب دورها الريادي في إنتاج ونشر المعرفة.

جدير بالذكر أن النسخة الخامسة من منحة ناصر تستهدف نقل التجربة المصرية في ترسيخ وبناء المؤسسات الوطنية، وتعزيز الحوار الشبابي على المستوى الأممي، خصوصًا في إطار منظمة الأمم المتحدة، كما تسلط الضوء على دور الشباب والمرأة في قضايا السلم والأمن والعمل التطوعي، إلى جانب مناقشة قضايا الجنوب العالمي، ورفع وعي الشباب بدور الأمم المتحدة في دعم قضايا الجنوب وتعزيز العدالة الدولية.

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