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رياضة

الأهلي يستهدف التعاقد مع ظهير أيمن لتدعيم صفوفه

محمد يوسف
محمد يوسف

يستهدف النادي الأهلي التعاقد مع ظهير أيمن جديد في ميركاتو الصيف لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد خاصة في ظل الرحيل المنتظر لأكرم توفيق إلى الشمال القطري حيث كان الجهاز الفني يستعين باللاعب أحيانا في هذا المركز. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس لخوض مباراة فاركو الختامية في مشوار الدوري المصري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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