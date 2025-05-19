العثور على جثث 5 شباب ضلوا الطريق أثناء التنقيب عن خام الذهب بأسوان

عثر بمنطقة العلاقى جنوب شرق مدينة أسوان، على جثث 5 شباب، أثناء محاولتهم التنقيب عن الذهب فى جبال أسوان والبحر الأحمر، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.



تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثث 5 أشخاص، لقوا مصرعهم بعد أن ضلوا الطريق فى جبال أسوان الشرقية بمنطقة العلاقى الواقعة على الحدود الجنوبية الشرقية لمحافظة أسوان وتربطها بالبحر الأحمر.



اسماء المتوفيين

وتبين من التحريات الأولية، أن الجثث لـ5 شباب هم: "محمد.ج.م، من منطقة كيما بمدينة أسوان، محمد.س.ح، من قرية الرغامة بكوم أمبو، عبد الله.خ.ن، من محافظة سوهاج، أبو الحسن.م، من قرية الرغامة بمدينة كوم أمبو، ممدوح.ا.ع، من محافظة سوهاج"، وكانوا فى طريقهم للتنقيب عن الذهب فى المنطقة ولقوا مصرعهم بعد أن ضلوا الطريق.

وتم نقل جثثهم الخمسة إلى مشرحة أسوان تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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