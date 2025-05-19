مديرية العمل بالإسكندرية تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية

نظمت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة العمل، بالتعاون مع مديرية عمل الإسكندرية، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، وذلك تزامنا مع اعتماد وزارة العمل، ملف السلامة والصحة المهنية، تمهيدا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.

شارك في الاحتفالية 150 من مسئولي أجهزة السلامة والصحة المهنية، في 22 منشأة تابعة للقطاع الخاص بالمحافظة، وكذلك قيادات المديرية المتخصصون في هذا القطاع.

وفي كلمة له، نقل المستشار خالد عبد الله، مستشار وزير العمل، والمشرف على قطاع السلامة والصحة المهنية بالوزارة، تحيات وزير العمل محمد جبران إلى المشاركين، وتوجيهاته بمشاركة القطاع الخاص فى جميع الفاعليات، لتبادل الخبرات ورفع الوعى الوقائى،والحد من اصابات العمل والحوادث الجسيمة،وكذلك المشاركة الفعالة فى تنفيذ الملف الوطنى للسلامة والصحة المهنية.

كما رصد جهود الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وجهود المفتشين في إجراء الحملات التفتيشية علي المنشآت لضمان توفير بيئة عمل سليمه وأمنه لضمان صحة العمال في المنشآت..

وأكد محمد كمال وكيل المديرية، الجهود التي تبذلها المديرية مع شركاء العمل بالمحافظة،خاصة القطاع الخاص، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج.

وتحدث في الاحتفالية د.يوحنا الخراط مدير عام الإدارة العامة للصحة المهنية، وكيميائي سعيد حجازى بالإدارة العامة للتفتيش التوجيهي بالوزارة، والمهندسة ريهام كمال بالإدارة العامة للصحة المهنية بالوزارة، ونهرو عبد الرحمن رئيس الإتحاد المحلى لعمال الأسكندرية، ود. شيرين يونس مدير ادارة السلامة بالمديرية، والمهندسة أمانى الحبشى، عن مبادرة الاتحاد الأوروبي.

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