الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي يستقبل الرئيس اللبناني اليوم لبحث تعزيز العلاقات وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
ads

يستقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون للتباحث بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والتشاور بشأن سبل استعادة الاستقرار الإقليمي

وفي السياق استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق أوسطية والشئون الأفريقية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وحسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الأمريكي السفيرة "هيرو مصطفى"، سفيرة الولايات المتحدة في القاهرة، وجوشوا هاريس نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شمال أفريقيا.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس اللبناني

الأكثر قراءة

انخفاض ملحوظ في سعر الليمون وورق العنب، أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

أسعار الفراخ تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الإثنين 19 مايو 2025

يلتقي السيسي وأبو الغيط والطيب وتواضروس، أجندة زيارة الرئيس اللبناني للقاهرة

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض ملحوظ في سعر البرقوق والعنب والخوخ

أخبار مصر: شيكابالا يتقدم ببلاغ ضد مرتضى منصور، حالة الطقس اليوم، تعليق ترامب على إصابة بايدن بالسرطان، بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى

مبابي يشعل المنافسة على الحذاء الذهبي الأوروبي، وهذا موقف صلاح

ضبط 31 بلطجيا وهاربا من المراقبة وفحص 55 سائقا للكشف عن المخدرات بالمحافظات

خدمات

المزيد

انخفاض ملحوظ في سعر البرقوق والعنب والخوخ، أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

انخفاض ملحوظ في سعر الليمون وورق العنب، أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

عقوبة ارتكاب خطأ طبي لمتلقى الخدمة وفقا لقانون المسئولية الطبية

المزيد

انفوجراف

حصيلة مروعة.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 19 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 19 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 19 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية