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منتخب الأولاد يضرب عصفورين بحجر واحد بكأس الأمم للشباب.. جنوب إفريقيا تتوج بأول ألقابها وتثأر من المغرب.. مصر تكتفي بالمركز الرابع وتفرط في الميدالية التاسعة

منتخب جنوب افريقيا
منتخب جنوب افريقيا للشباب، فيتو

كأس أمم إفريقيا للشباب، سجل جنوب أفريقيا للشباب تواجده في قائمة الأبطال التاريخيين في مسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، بعد التتويج باللقب للمرة الأولى.

وحقق منتخب جنوب أفريقيا للشباب الفوز على نظيره المغربي، بهدف نظيف في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.   

 

وثأر منتخب جنوب أفريقيا تحت 20 عامًا، من خسارة النهائي ضد المغرب قبل 29 عامًا، وتحديدًا في نسخة 1997، التي توج بها شباب أسود الأطلس بعدما فاز جنوب أفريقيا بنسخة 2025.


 


 وتلقى منتخب جنوب أفريقيا للشباب بطل النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، هزيمة واحدة جاءت أمام المنتخب الوطني في المباراة الافتتاحية، بينما حقق 5 انتصارات وتعادل وحيد من أصل 7 مباريات خاضها. 

 

وبات جنوب أفريقيا المنتخب الثاني عشر الذي نجح في التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، ويتصدر نيجيريا قائمة المنتخبات المتوجة ويليه منتخبنا الوطني للشباب بالمركز الثاني في قائمة الأبطال التاريخيين للبطولة.

 

قائمة أبطال كأس أمم أفريقيا للشباب بعد تتويج جنوب إفريقيا

1- نيجيريا: 7 مرات.

2- مصر: 4 مرات.

3- غانا: 4 مرات.

4- الكاميرون: مرة واحدة.

5- السنغال: مرة واحدة.

6- مالي: مرة واحدة.

7- زامبيا: مرة واحدة.

8- الجزائر: مرة واحدة.

9- المغرب: مرة واحدة.

10- أنجولا: مرة واحدة.

11- الكونغو: مرة واحدة.

12: جنوب إفريقيا: مرة واحدة.

 


منتخب الشباب يفرط في الميدالية التاسعة 

 وعلى صعيد متصل فرط منتخب مصر للشباب في رفع عدد ميدالياته في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، ليصمد رقمه التاريخي عند 8 ميداليات فقط بعد خسارة لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع أمام نيجيريا بركلات الترجيح.


وكان منتخب مصر للشباب  حصد  لقب كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، 4 مرات بينما حل وصيفًا مرة واحدة فقط، واحتل المركز الثالث في 3 نسخ سابقة.

 

وتعد نسخة 2025 لأمم أفريقيا للشباب هي المرة الأولى التي يحتل فيها منتخب مصر للشباب، المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.

وجاءت ميداليات منتخب مصر للشباب في أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، كالتالي:

الميدالية الذهبية (4): أعوام 1981، 1991، 2003، 2013.

الميدالية الفضية (1): عام 2005.

الميدالية البرونزية (3): أعوام 1993، 2001، 2011.

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