ربيع بطعم الشتاء فى السواحل الشمالية وبطعم الصيف فى الجنوب.. الإسكندرية تسجل 26 درجة مئوية وأسوان تقترب من الخمسين.. تحذيرات من ارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر.. ورياح وأتربة ورمال على هذه المناطق

طقس اليوم، بالرغم من انكسار الموجة شديدة الحرارة التى ضربت البلاد بداية الأسبوع، إلا أن جنوب البلاد مازالت درجات الحرارة به مرتفعة وتقترب من الخمسينات، كما يستمر نشاط الرمال والأتربة.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر يومى الاثنين والثلاثاء، حيث تصل سرعة الرياح من 50:70 كم فى الساعة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر.

استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد والصحراء الغربية وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين، ويسود طقس حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل ليلا، وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وكانت قد تكونت الشبورة المائية الصباحية اليوم من الساعة الرابعة فجرا وحتى السابعة صباحا على الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشمال البلاد ووسط سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 33

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 33

بنها: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32

الإسكندرية: درجة الحرارة 17 ودرجة الحرارة العظمى 26

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 25

مطروح: درجة الحرارة 18 ودرجة الحرارة العظمى 24

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 32

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 30

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 33

السويس: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى: 31

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 39

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 36

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 36

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 42

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 47

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 47

فصل الربيع

يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة، حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين)، والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

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