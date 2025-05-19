الإثنين 19 مايو 2025
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ثقافة وفنون

انتهاء تصوير 50% من مشاهد فيلم الساعة 7

محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي

 يقضي الفنان محمد الشرنوبي وأسرة فيلمه الجديد الساعة 7، ما يقرب من 15 ساعة يوميًا بين ديكورات التصوير كي يستطيعوا الانتهاء من أكبر قدر من مشاهد التصوير.

 

وكانت  أسرة فيلم “الساعة 7”  أعلنت عن الانتهاء من تصوير 50% من مشاهد العمل، تمهيدًا لطرحه في جميع دور العرض خلال موسم صيف 2025، وسط توقعات بأن يقدّم الفيلم تجربة سينمائية مختلفة ومليئة بالأفكار الجديدة التي تواكب تطلعات الجمهور.

 

قصة وأبطال فيلم الساعة 7

وتشهد أحداث العمل علاقة حب بين محمد الشرنوبي وندى موسى ضمن التفاصيل، ولكنهم يتعرضان للعديد من المواقف التي تقلب أحداث العمل.


ويضم الفيلم بجانب محمد الشرنوبي كل محمد ثروت، أحمد الرافعي، نور إيهاب، ندى موسى، محمود حافظ، أحمد الأزعر، نادين، وضيف الشرف بيومي فؤاد.

 

ونشرت الشركة المنتجة للعمل مجموعة من الصور من كواليس التصوير عبر صفحاتها الرسمية، أظهرت أجواء العمل وروح الفريق، ما زاد من حماس الجمهور وانتظاره للفيلم.

الفيلم من إخراج محمود زهران، الذي يواصل حاليًا استكمال تصوير المشاهد المتبقية تمهيدًا للانتهاء من المونت.

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