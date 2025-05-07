محمد الشرنوبي يقضي يومين بشوارع وسط البلد من أجل "الساعة 7"

يواصل الفنان محمد الشرنوبي تصوير عدد من المشاهد الخارجية لفيلمه الجديد الساعة 7، بأحد شوارع وسط البلد بالقاهرة، ومن المقرر أن يستمر التصوير لما يقرب من يومين.

وكانت أسرة فيلم “الساعة 7” أعلنت عن الانتهاء من تصوير 50% من مشاهد العمل، تمهيدًا لطرحه في جميع دور العرض خلال موسم صيف 2025، وسط توقعات بأن يقدّم الفيلم تجربة سينمائية مختلفة ومليئة بالأفكار الجديدة التي تواكب تطلعات الجمهور.

قصة وأبطال فيلم الساعة 7

وتشهد أحداث العمل علاقة حب بين محمد الشرنوبي وندى موسى ضمن التفاصيل، ولكنهم يتعرضان للعديد من المواقف التي تقلب أحداث العمل.



ويضم الفيلم بجانب محمد الشرنوبي كل محمد ثروت، أحمد الرافعي، نور إيهاب، ندى موسى، محمود حافظ، أحمد الأزعر، نادين، وضيف الشرف بيومي فؤاد.

ونشرت الشركة المنتجة للعمل مجموعة من الصور من كواليس التصوير عبر صفحاتها الرسمية، أظهرت أجواء العمل وروح الفريق، ما زاد من حماس الجمهور وانتظاره للفيلم.

الفيلم من إخراج محمود زهران، الذي يواصل حاليًا استكمال تصوير المشاهد المتبقية تمهيدًا للانتهاء من المونتاج النهائي خلال الفترة المقبلة.

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