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ثقافة وفنون

بسبب عملها.. زينه تدخل في خلافات مع شقيقها بفيلم الشيطان شاطر

زينه
زينه

تدخل الفنانة زينه في خلافات مع شقيقها ضمن أحداث فيلمها الجديد الشيطان شاطر، وذلك بسبب عملها في الإعلام وتناول قضايا مثيرة، مما يجعلها تتعرض للخطر.

 

ويعاين المخرج عثمان أبو بو لبن أماكن تصوير جديدة داخل إحدى المناطق الصحراوية بمدينة السادس من أكتوبر، لاستكمال تصوير عدد من مشاهد فيلمه الجديد الشيطان شاطر الذي تقوم ببطولته الفنانة زينه.

وكانت قد بدأت داخل أحدي الديكورات بمنطقة التجمع الخامس  الفنانة زينه تصوير أولى مشاهدها في فيلم الشيطان شاطر بمشاركة الفنان احمد عيد.

 


وكان آخر أعمال الفنانة زينة مسلسل العتاولة 2، الذي تم عرضه خلال سباق رمضان الماضي.

 

 العتاولة 2 

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدي، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

 

 

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زينة الشيطان شاطر فيلم الشيطان شاطر اخبار الفن

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