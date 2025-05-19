كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بمدينة العبور الجديدة، الذين تم اعتماد توفيق الأوضاع لأراضيهم بمنطقة الكيلو 48 سابقا التابعة للمدينة، لاستكمال إجراءات التقنين.

وناشد جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، علمًا بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بداية من اليوم الاثنين 19 مايو الجاري.

وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، وتكون كالآتي:

- أصل عقد البيع الابتدائي السابق تقديمه مع الطلب ومستندات تسلسل الملكية.

- صورة من تحقيق الشخصية والأصل للاطلاع.

- أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد (في حالة فقد الأصل يتم تقديم شهادة من البريد تفيد تقديم الطلب في الميعاد).

- شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة تحت الحساب والخاصة بالعلاوات المقررة.

وقائمة الأسماء كالتالي:

احتلفت هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم أول رخصة بناء بالأراضي المضافة بمنطقة "الأمل" سابقًا، بمدينة العبور الجديدة، وذلك فى إطار تسريع وتيرة التنمية وتقنين أوضاع الأراضي.

وقام المهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، والدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بتسليم أول رخصة بناء لقطعة أرض تقع ضمن الأراضي المضافة للمدينة بمنطقة الأمل سابقًا في مشهد يعكس حرص الهيئة على دعم أجهزة المدن الجديدة وتحفيز جهود التنمية.



وأكد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، على أن إنجاز تقنين الأراضي المضافة، وهذا الحدث يمثل خطوة كبيرة في ملف تقنين أوضاع الأراضي المضافة، والذي شهد جهودًا مكثفة خلال الفترة الماضية لتسوية الأوضاع القانونية والفنية لتلك المناطق، وتحويلها من مناطق عشوائية أو غير مخططة إلى أراضٍ معتمدة داخل الحيز العمراني الرسمي للمدينة.

وأضاف تحقق الحلم وأصبح للمواطنين حق قانوني ورسمي في البناء والتملك ضمن منظومة حضارية ومنظمة، إلى جانب ذلك، يُعد إنجاز ترفيق الأراضي المضافة أحد الركائز الأساسية لهذا التطوير، حيث تم الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه، الصرف الصحي، وفرمة الطرق، بما يتيح بداية حقيقية للبناء والتنمية، وهذا الترفيق يُعد تأكيدًا على جاهزية الدولة لتوفير بنية تحتية متكاملة تليق بالمواطن المصري، وتسهم في خلق مجتمع عمراني حديث ومتكامل. وأضاف أن ما تحقق اليوم هو ثمرة تنسيق وتخطيط دقيق، وأن الدولة تمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال توسيع الرقعة العمرانية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وتوفير سكن ملائم ومرافق طبقا للمعايير العالمية للمواطنين.

كما تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع "ديارنا" السكني المطروح للحجز حاليًا بمدينة ناصر الجديدة - غرب أسيوط، إحدى مدن الجيل الرابع، مؤكدا ضرورة التنفيذ الجيد لمختلف الخدمات بالمشروع، لافتًا إلى أنه يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان المستمرة لتنمية بمحافظات الصعيد.

وأوضحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة - غرب أسيوط، أن الوحدات بالمشروع بمساحات تتراوح ما بين 104 أمتار إلى 154 مترا مربعا، وعدد الوحدات السكنية 754 وحدة "كمرحلة أولي"، ويُعد المشروع نقلة نوعية في مجال الإسكان والخدمات المتكاملة بصعيد مصر، كما أن المشروع سيضم الخدمات الأساسية والترفيهية التي تلبي احتياجات السكان، ومنها: دور العبادة – حضانة - أسواق تجارية - مسطحات خضراء واسعة، وغير ذلك، كما يتمتع المشروع بمستوى عالٍ من الخصوصية والأمان من خلال إنشاء أسوار محيطة وبوابات رئيسية وكاميرات مراقبة متطورة، إضافة إلى أحدث أنظمة مكافحة الحريق.

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