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خارج الحدود

وزير الخارجية الإيراني للمبعوث الأمريكي: الأسلحة النووية لا مكان لها في عقيدة طهران

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فيتو

وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة للولايات المتحدة بشأن محادثات الاتفاق النووي.

وقال عباس عراقجي في تصريح لوكالة "إرنا": "من الأفضل للسادة في الولايات المتحدة أن يجعلوا مطالبهم واقعية ويتصرفوا بشكل منطقي، وفي هذه الحالة يمكن التوصل إلى اتفاق، وإلا فلا".

وردا على تصريحات المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن التخصيب الإيراني، صرح وزير الخارجية: "التخصيب في إيران لا يمكن تجاهله إنه إنجاز علمي كبير للشعب الإيراني الذي بذل فيه جهدا كبيرا ودفع تكاليف باهظة، بما في ذلك دماء علمائنا النوويين وهذا لا يمكن التخلي عنه".

وذكر وزير الخارجية أن المفاوضات يمكن أن تنجح عندما يتم قبول هذا المبدأ البديهي وفي الوقت نفسه لو كان الهدف هو التأكد من أن إيران لا تتحرك نحو الأسلحة النووية فهذا الهدف قابل للتحقيق".

وأشار عراقجي إلى أن "الأسلحة النووية لا مكان لها في عقيدة طهران المبدئية وحتى أن هناك فتوى ضدها".

هذا، وجدد وزير الخارجية الإيراني مساء أمس  الأحد التأكيد على أن التخصيب سيتواصل وذلك في معرض رده على المواقف الأمريكية الأخيرة التي تحدثت عن ضرورة وقف تخصيب اليورانيوم.

يذكر أن إيران والولايات المتحدة أجرتا 4 جولات من المفاوضات غير المباشرة حول الملف النووي بوساطة سلطنة عمان، كانت الأخيرة منها يوم 11 مايو.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن تحقيق تقدم بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات.

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