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رياضة

أتالانتا يفوز على روما 2-1 في الدوري الإيطالي

أتالانتا وروما، فيتو
أتالانتا وروما، فيتو

انتهت مباراة أتالانتا ضد روما بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب جيويس، مساء اليوم الإثنين، ضمن لقاءات الجولة 36 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدفي أتالانتا، أديمولا لوكمان في الدقيقة 9 وإبراهيم سليمانا في الدقيقة 76، بينما أحرز بريان كريستانتي هدف روما في الدقيقة 32.

وبهذه النتيجة، يرفع أتالانتا رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثالث، ويتجمد رصيد روما عند 63 نقطة في المركز السادس.

 

تشكيل أتالانتا ضد روما

حراسة المرمى: ماركو كارنيسيكي.

خط الدفاع: بيرات ديمسيتي، أوديلون كوسونو، راؤول بيلانوفا، دافيد زاباكوستا.

خط الوسط: شارل دي كيتيلاري، إيديرسون، ماريو باساليتش، مارتن دي رون.

خط الهجوم: أديمولا لوكمان، ماتيو ريتيجي.

 

تشكيل روما أمام أتالانتا

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

خط الدفاع: ديفين رينش، جيانلوكا مانشيني، إيفان نديكا، أنجيلينو، زكي شيليك.

خط الوسط: بريان كريستانتي، كواديو كونيه، ماتياس سولي.

خط الهجوم: إلدور شومورودوف، أرتيم دوفبيك.

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