بعد فشل تجربة روما، عروض أوروبية جديدة لنجم المنتخب السعودي

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن السابق للهلال السعودي، ولاعب روما الحالي، جذب أنظار عدد من الأندية الفرنسية الساعية للتعاقد معه.

وكان سعود قد انتقل إلى صفوف روما مع بداية الموسم الحالي، بعد إصراره على خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، ومغادرة الهلال.

عروض أوروبية لسعود عبد الحميد



وأشار موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي إلى أن سعود قد يُفكّر بجدية في دراسة العروض الفرنسية، في ظل قلة دقائق اللعب التي حصل عليها مع روما خلال موسمه الأول.

ولم يكشف الموقع عن أسماء الأندية المهتمة، لكنه أوضح أن اللاعب سبق له رفض عرضين رسميين من ناديي تولوز وريمس، قبل أن يُتم لاحقًا انتقاله إلى فريق العاصمة الإيطالية.



وشارك سعود عبد الحميد في 6 مباريات مع روما، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر، كما كتب اسمه في التاريخ كأول لاعب سعودي يُسجل هدفًا في مسابقة أوروبية، عندما هز الشباك خلال مشوار فريقه ببطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

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