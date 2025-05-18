بحضور رئيس الجامعة، الباحث «أحمد بركات أحمد موسى» يحصل على رسالة الدكتوراه من إعلام الأزهر

نوقشت اليوم الأحد في كلية الإعلام بنين بجامعة الأزهر رسالة الدكتوراه- تخصص الإذاعة والتليفزيون، للباحث أحمد بركات موسى مدير المركز الإعلامي بالأزهر الشريف.



جاءت الرسالة بعنوان: "معالجة القنوات الفضائية الأمريكية للهجمات الإرهابية على دور العبادة في ضوء نظرية التحيز الإعلامي- دراسة تحليلية".

وضمت لجنة المناقشة والحكم على رسالة الباحث كلًا من:

أ.د/ عرفة أحمد عامر، أستاذ الإذاعة والتليفزيون في كلية الإعلام بنين بجامعة الأزهر ووكيلها الأسبق- مناقشًا داخليًا.

أ.د/ محمود عبد العاطي مسلم، أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون في كلية الإعلام بجامعة الأزهر- مشرفًا رئيسًا.

أ.د/ الأميرة سماح فرج، أستاذ الإذاعة والتليفزيون في كلية الإعلام بجامعة القاهرة عميدة كلية الإعلام بجامعة سيناء- مناقشًا خارجيًا.

وقد حصل الباحث بعد مناقشة علنية على درجة الدكتوراة في الإعلام- تخصص الإذاعة والتليفزيون- بتقدير مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات.

وقد حضر المناقشة الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر وعدد من الإعلاميين.

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