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بحضور رئيس الجامعة، الباحث «أحمد بركات أحمد موسى» يحصل على رسالة الدكتوراه من إعلام الأزهر

الدكتور أحمد بركات
الدكتور أحمد بركات

نوقشت اليوم الأحد في كلية الإعلام بنين بجامعة الأزهر رسالة الدكتوراه-  تخصص الإذاعة والتليفزيون، للباحث أحمد بركات موسى مدير المركز الإعلامي بالأزهر الشريف.

جاءت الرسالة بعنوان: "معالجة القنوات الفضائية الأمريكية للهجمات الإرهابية على دور العبادة في ضوء نظرية التحيز الإعلامي- دراسة تحليلية".

وضمت لجنة المناقشة والحكم على رسالة الباحث كلًا من:

أ.د/ عرفة أحمد عامر، أستاذ الإذاعة والتليفزيون في كلية الإعلام بنين بجامعة الأزهر ووكيلها الأسبق- مناقشًا داخليًا.

أ.د/ محمود عبد العاطي مسلم، أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون في كلية الإعلام بجامعة الأزهر- مشرفًا رئيسًا.

أ.د/ الأميرة سماح فرج، أستاذ الإذاعة والتليفزيون في كلية الإعلام بجامعة القاهرة عميدة كلية الإعلام بجامعة سيناء- مناقشًا خارجيًا.

وقد حصل الباحث بعد مناقشة علنية على درجة الدكتوراة في الإعلام- تخصص الإذاعة والتليفزيون- بتقدير مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات.

وقد حضر المناقشة  الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر وعدد من الإعلاميين.

 

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الازهر الدكتور سلامة جمعة داود جامعة الأزهر كلية الاعلام بجامعة الازهر

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