وقعت جامعة الأزهر وجامعة وسط الصين الزراعية "هوازونغ" "Huazhong Agricultural University") اتفاقية تعاون شاملة اليوم الأربعاء بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر حلمي، وكيل كلية الدراسات العليا مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بجامعة الأزهر، والدكتور محمد فاروق، بكلية الزراعة منسق ملف التعاون الصيني بمركز التميز الدولي، والدكتور محمد عزت،منسق قطاع الكليات التطبيقية والعملية بمركز التميز الدولي.

جامعة الأزهر توقع اتفاقية تعاون مع جامعة وسط الصين الزراعية

وأعلن نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث أن هذا التعاون يأتي استجابة للتوجهات الاستراتيجية للبلدين؛ دعما للابتكار في القطاع الزراعي والبحث العلمي باعتبار القطاع الزراعي من القطاعات الحيوية والمهمة.

وأوضح أن بنود الاتفاقية تهدف لتعزيز التبادل العلمي والثقافي في مجالات الزراعة، والعلوم البيولوجية، والهندسة، والبحوث المشتركة، مع التركيز على تطوير برامج أكاديمية مشتركة وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

كما أوضح صديق أن أبرز البنود تتضمن التبادل الطلابي والأكاديمي، وفتح باب التبادل لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا بين الجامعتين، خاصة في مجالات: العلوم الزراعية، والتكنولوجيا الحيوية، والهندسة البيئية التي تعد من أبرز مجالات القوة لجامعة وسط الصين الزراعية، بجانب البحوث المشتركة، والتعاون في المشاريع البحثية ذات الأولوية؛ مثل: تطوير المحاصيل المقاومة للأمراض والزراعة المستدامة، مع الاستفادة من مختبرات الجامعة الصينية المتقدمة؛ مثل: "المختبر الرئيس لابتكار واستخدام المحاصيل البستانية".





وأضاف صديق أن بنود اتفاقية التعاون تتضمن أيضًا برامج التدريب المشتركة؛ من خلال تنظيم ورش عمل وسيمينارات مشتركة، بما في ذلك تدريبات عملية في مجال البيوتكنولوجيا، وإدارة الموارد الطبيعية، بجانب ذلك تتضمن بنود الاتفاقية التعاون الثقافي عن طريق إطلاق فعاليات لتعزيز الحوار بين الحضارتين العربية والصينية؛ مثل: الأيام الثقافية، وتبادل المعارض الفنية.

وجاء حفل توقيع اتفاقية التعاون في مقر جامعة وسط الصين الزراعية بمدينة ووهان، بحضور رئيس الجامعة الصينية، ونواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات.

جدير بالذكر أن جامعة وسط الصين الزراعية (Huazhong Agricultural University) تعد من أبرز الجامعات الصينية على مستوى العالم في مجال الزراعة والعلوم الحيوية، وتشتهر بأبحاثها العلمية في مجالات الوراثة النباتية، والبيئة، ولديها شراكات مع مؤسسات عالمية.

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