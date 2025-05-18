الأحد 18 مايو 2025
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محافظات

حريق يلتهم منزلين في قنا

حريق
حريق

نشب حريق، اليوم الأحد، التهم منزلين ونفوق مواشي، في منطقة السنابسة، مركز الوقف، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.

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تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل منزلين في منطقة السنابسة بمدينة الوقف.

وتبين بعد الفحص نشوب حريق داخل منزلين أسفر عن خسائر مادية في أثاث المنزلين ونفوق مواشي دون أي إصابات بشرية، في منطقة السنابسة مركز الوقف.

تم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب نشوب الحريق.

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