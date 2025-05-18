الأحد 18 مايو 2025
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محافظات

براءة موظف بالمعاش من تهمة طعن رئيس مدينة دشنا السابق بعد تصالح الطرفين

براءة موظف بالمعاش
براءة موظف بالمعاش من تهمة طعن رئيس مدينة دشنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، ببراءة موظف بالمعاش من تهمة التعدي على رئيس مدينة دشنا السابق بسلاح أبيض، بعد أن حضر المجني عليه جلسة المحاكمة وتنازل رسميًا عن الدعوى، وذلك في أعقاب نجاح جهود شعبية وبرلمانية في إنهاء الخلاف والصلح بين الطرفين.

تفاصيل حكم البراءة فى قنا

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فاروق الأنصاري، وعضوية المستشارين علي محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وأمانة سر يوسف الشيخ وكرم الطاهر.

تعود تفاصيل القضية إلى 19 مارس الماضي، عندما اتهمت جهات التحقيق المتهم "محمد.س" مدير إدارة تموين دشنا سابقًا (محال إلى المعاش)، بالتعدي على "أشرف أنور"، رئيس مدينة دشنا سابقًا ورئيس مدينة قنا حاليًّا، باستخدام آلة حادة في مشاجرة نشبت بينهما على خلفية خلاف يتعلق ببناء حائط مخالف.

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