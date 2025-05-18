الأحد 18 مايو 2025
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حوادث

السيطرة على حريق داخل فيلا بمصر الجديدة

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق داخل فيلا بمصر الجديدة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق اندلع داخل فيلا مهجورة بمصر الجديدة، دون وقوع خسائر بشرية.

السيطرة على حريق داخل فيلا بمصر الجديدة 
السيطرة على حريق داخل فيلا بمصر الجديدة 

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بفيلا مهجورة بشارع الحجاز بدائرة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمت محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد وإخماد الحريق، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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حريق داخل فيلا حريق مصر الجديدة الحماية المدنية القاهرة

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