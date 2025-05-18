تحرك عاجل من الداخلية وإجراءات حاسمة تجاه صفحات تعيد بث فيديوهات قديمة

اتخذت وزارة الداخلية، إجراءات حاسمة وسريعة تجاه صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تقوم بإعادة بث فيديوهات قديمة.

وكشف مصدر أمنى، رصد القائمين على إدارة 3 صفحات بمواقع التواصل الإجتماعى، بإعادة نشر مقاطع فيديو تتناول وقائع قديمة ترجع لسنوات سابقة وبعضها خارج البلاد والزعم بكونها حديثة، رغم سابقة توضيح ملابسات تلك الوقائع بالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

وأوضح المصدر، أن القائمين على الصفحات ارتكبوا ذلك بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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