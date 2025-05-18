الأحد 18 مايو 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية يستعرض مستجدات إنشاء موقف جديلة الحضاري

اجتماع محافظ الدقهلية،
اجتماع محافظ الدقهلية، فيتو

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة واستعراض آخر مستجدات إنشاء الموقف الحضاري بجديلة. 

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني، والمحاسب أحمد البنداري مدير عام إدارة المواقف، والمهندس محمد شكري مهندس جهاز تعمير الساحل الشمالي التابع لوزارة الإسكان، وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية.

 موقف حضاري بمنطقة جديلة بمدينة المنصورة على مساحة 8000 متر

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالقضاء على ظاهرة المواقف العشوائية، ونقلها خارج الكتلة السكنية، وتخفيف التكدس عن المدن، وبناءا على موافقة  الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية على تنفيذ مشروع موقف حضاري بمنطقة جديلة بمدينة المنصورة على مساحة 8000 متر، ويستوعب 300 سيارة.

إعداد التصميمات المعمارية والإنشائية الخاصة بالموقف

وأكد محافظ الدقهلية على سرعة الانتهاء من إعداد التصميمات المعمارية والإنشائية الخاصة بالموقف، وأن تتم الأعمال طبقا للمعايير والمواصفات الهندسية، وأن يراعى تحديد المحاور المرورية التي تجعل عمليات دخول وخروج السيارات تجري بسهولة ويسر دون تعطيل أو عراقيل، وشدد على ضرورة الالتزام بانشاء وحدة للحماية المدنية، ومسجد، وحمامات، وكافتيريا، وشبكة إنذار، وبوابات إلكترونية، ونقطة شرطة، وشبكة كاميرات متكاملة يتم ربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، 

معاينة على الطبيعة لأرض الموقف الحضاري 

وأوضح أن لجنة من وزارة التنمية المحلية والشركة المنفذة والمحافظة، قد قامت بالمعاينة على الطبيعة لأرض الموقف الحضاري المزمع إقامته بمنطقة جديلة.

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ادارة المواقف الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية السكرتير العام للمحافظة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بديوان عام المحافظة جهاز تعمير الساحل الشمالي محافظ الدقهلية نقطة شرطة مدينة المنصورة مديرى المديريات والإدارات

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