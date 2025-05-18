محافظ الدقهلية يتفقد أعمال المرحلة الأولى بنادي المنصورة الرياضي في جمصة (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم أعمال المرحلة الأولى بـ نادي المنصورة الرياضي فرع جمصة، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة، وأكد المحافظ تلك المشروعات تأتي في إطار توفير خدمات متنوعة ومتميزة بمدينة جمصة.

محافظ الدقهلية يتفقد مجمع الملاعب ومنطقة لعب الاطفال

وتفقد محافظ الدقهلية، مجمع الملاعب ويشمل، ملعبين خماسي، ملعب تنس أرضي، وملعب بادل، وملعب متعدد الأغراض (سلة، طائرة، يد)، ومنطقة ملاهي لألعاب الأطفال، والممشى الرياضي، والمطعم والكافتيريا، بالإضافة إلى حمامين سباحة، أحدهما نصف أوليمبي، والآخر حمام سباحة للأطفال، ووجه بتركيب انترلوك حول مجمع الملاعب، وذلك كله في إطار الاستعدادات لافتتاح المرحلة الأولى من النادي بجمصة.

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الحفاظ على تلك المكتسبات التي تحققها الدولة

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة الحفاظ على تلك المكتسبات التي تحققها الدولة، وتنفق عليها الملايين، وتعظيم الاستفادة من توفير هذه الخدمات المتنوعة في مدينة جمصة، والترويج لها، لجذب الزوار من مختلف الأرجاء، للإستفادة من هذه الخدمات المتاحة للمواطنين.

وكان في استقبال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، العميد محمد البسيوني رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة، ومصطفى هندي عضو مجلس الإدارة، وخيري أحمد مدير فرع النادي بجمصة.

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