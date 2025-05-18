الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط نصاب العطارين بتهمة الاحتيال على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

ضبط نصاب العطارين
ضبط نصاب العطارين بتهمة الاحتيال

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لقيامه بممارسة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني.

 

 الاحتيال على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

 

كشفت التحريات أن المتهم كان يروج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا امتلاكه قدرات روحانية تمكّنه من علاج الأمراض وحل المشكلات، مما مكنه من الإيقاع بعدد من الضحايا والاستيلاء على أموالهم.

بعد تداول فيديو له، القبض على سائق توك توك يروج المخدرات بالقليوبية

مقتل شخص وإصابة نجله في مشاجرة بالهرم، والأجهزة الأمنية تضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزته على أدوات تُستخدم في أعمال الدجل، بالإضافة إلى هاتف محمول، وبفحصه تبيّن احتواؤه على دلائل تؤكد تورطه في ممارسة نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استيلاء على أموال المواطنين الإدارة العامة لحماية الآداب الإحتيال على المواطنين الإستيلاء على أموال المواطنين قطاع الشرطة المتخصصة قسم شرطة العطارين محافظة الإسكندرية قطاع الشرطة شرطة العطارين

الأكثر قراءة

تضم دولا عربية، توفيق عكاشة: الخريطة السياسية العالمية الجديدة في مراحلها النهائية

قرار عاجل من الزمالك ضد عبد الله السعيد بعد تغيبه عن معسكر الإسماعيلية

5 رسائل قوية من السيسي لكبير مستشاري ترامب (صور)

زغلول صيام يكتب: هل تصريحات طه عزت صدفة أم صفقة؟! من وراء موظف المسابقات في الرابطة الإماراتية سابقًا؟! هل منح بيراميدز دليل الإدانة في المحكمة الدولية لاستعادة اللقب من الأهلي؟!

بعد تداول فيديو له، القبض على سائق توك توك يروج المخدرات بالقليوبية

أسعار البيض الأحمر تتراجع 12 جنيهًا اليوم الأحد 18 مايو 2025

بطريقة ذكية، كيف تهرب أحمد حسن كوكا من دعم المثلية في فرنسا

عبد الله السعيد يتغيب عن معسكر الزمالك ويتسبب في أزمة بشأن تجديد عقده

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الأحد

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد برايتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لضيوف الرحمن، تعرف على أركان العمرة قبل البدء في مناسك الحج

مقطع يطالب بمنع العمال من الصلاة في المسجد يثير الغضب، والنشطاء: قلة حياء (فيديو)

للتوعية بمناسك الحج، الأوقاف تعقد 323 مجلس فقه بعنوان "أنواع الإحرام وكيفية أداء كل منها"

المزيد
الجريدة الرسمية