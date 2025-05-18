ضبط نصاب العطارين بتهمة الاحتيال على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لقيامه بممارسة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني.

الاحتيال على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

كشفت التحريات أن المتهم كان يروج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا امتلاكه قدرات روحانية تمكّنه من علاج الأمراض وحل المشكلات، مما مكنه من الإيقاع بعدد من الضحايا والاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزته على أدوات تُستخدم في أعمال الدجل، بالإضافة إلى هاتف محمول، وبفحصه تبيّن احتواؤه على دلائل تؤكد تورطه في ممارسة نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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