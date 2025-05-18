الأحد 18 مايو 2025
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رفع 300 حالة إشغال وتعديات من المحال والمنشآت التجارية بالجيزة

رفع الإشغالات بأحياء
رفع الإشغالات بأحياء محافظة الجيزة
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تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تحركات رؤساء الأحياء والمراكز لسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين وعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات من المحال والمنشآت التجارية على الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين.

حملات إزالة الأشغالات بالاحياء 

وفي ذلك الإطار واستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بشن حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات من الطريق العام بشوارع كعبيش والطوابق والمنشية فيصل. 
 

واسفرت الحملات عن غلق وتشميع مطعم برجر بشارع الملك فيصل بالطوابق يُدار بدون ترخيص ومتعدٍ على الطريق العام بوضع معدات الشواء والعرض بمسار الطريق مما تسبب في إعاقة الحركة المرورية وغير ملتزم بإجراءات السلامة العامة وقد تم رفع المخالفات وفتح الطريق وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

رفع 300 حالة إشغال للطريق العام 

كما ضمت الحملات رفع حوالي ٣٠٠ حالة إشغال للطريق العام من محال الخضروات والفواكه بمدخل منطقة الطوابق وتعديات للباعة الجائلين والمحال العامة والمطاعم وعربات المأكولات بشارع المنشية وكعبيش فيصل وقد تم مصادرة الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشارع.
 

إلى جانب رفع الباعة المفترشين للطريق العام وفروشات المقاهي بالجزر الوسطى بالطوابق واستاندات المعروضات التابعة لهم وذلك بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم ومصطفى عبد العليم نائب القطاع وبالتعاون مع شرطة المرافق.

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجيزة حي الهرم كعبيش الطوابق المنشية فيصل

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